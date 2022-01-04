Туркменистан и ООН обсудили вопросы развития взаимодействия в области устойчивого развития

АШХАБАД, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 декабря в МИД Туркменистана было организовано онлайн-заседание Совместного руководящего и координационного комитета по реализации Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН в области устойчивого развития на 2021-2025 годы.

В ходе обсуждения были рассмотрены меры по развитию таких приоритетных направлений развития сотрудничества, как обеспечение безопасности, вопросы гендерного равенства, экологическая проблематика и другие, обсуждены вопросы реализации новых совместных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"