Вечный огонь

Вышел второй том книги "Hatyra", посвященной памяти воинов-туркменистанцев

АШХАБАД, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане выпущен второй том книги "Hatyra" ("Память"), посвященной туркменским ветеранам Великой отечественной войны и труженикам тыла. В издании книги приняли участие Главное архивное управление при Кабинете Министров и Туркменская государственная издательская служба.

Во втором томе содержится информация о героях – уроженцах Балканского велаята (бывшей Красноводской области). Здесь перечислены имена тех, кто погиб на фронте, пропал без вести, а также скончавшихся от ранений в госпиталях.

Материалы для книги собирались через архивы военных комиссариатов, органов социального обеспечения, подшивки старых периодических изданий, а также при участии частных лиц.

Всего из Балканского велаята на фронт было призвано около 35 тысяч человек, 8 938 из них не вернулись с войны.

В книге демонстрируются старые фотографии воинов-туркменистанцев, снимки писем – фронтовых "треугольников", а также представлены краткие данные о каждом упомянутом: имя и фамилия, дата рождения и гибели, место захоронения, место и год призыва в Красную армию.

Труженикам тыла, проживавшим в те времена на территории Балканского велаята, также посвящены отдельные страницы книги.

Первая книга "Hatyra" была издана в период с 1993 по 1998 годов. В ней содержалась информация о павших воинах родом из Ашхабада и Ахалского велаята.

ИП "ТУРКМЕНинформ"