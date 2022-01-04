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Лебапские художники выставили свои работы в преддверии празднования Дня нейтралитета

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменабате (Лебапский велаят) в местном историко-краеведческом музее проходит выставка художественных работ и изделий декоративно-прикладного искусства, посвященная 26-й годовщине постоянного Нейтралитета Туркменистана.

Свои работы – живописные полотна и копии всемирно известных картин – на выставке представляют профессиональные художники и студенты специальной Школы искусств Лебапского велаята.

В честь открытия выставки в здании музея также прошла конференция с участием работников культуры и образования восточного региона страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"