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Туркменистан направит в Афганистан гуманитарную помощь

АШХАБАД, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменистан вновь готовится отправить партию гуманитарной помощи в Афганистан; соответствующее поручение министру иностранных дел страны Р. Мередову дал Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе онлайн-заседания Кабмина.

В сентябре этого года Туркменистан уже направлял в соседнее государство гуманитарный груз – медицинские маски, комплекты защитной одежды для врачей, дезинфицирующие средства, хирургические перчатки и противовирусные препараты.

Безвозмездная помощь соседнему Афганистану с туркменской стороны отправляется регулярно. Несколько раз в год границу пересекают грузовики с продуктами питания, текстильными изделиями, лекарствами, школьными принадлежностями, а также трансформаторами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"