Глава МИД Туркменистана посетил Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 декабря представительная делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым посетила Узбекистан.

Целью поездки явилось участие в прошедшей в Ташкенте 2-й министерской конференции "Италия + Центральная Азия", в ходе которой обсуждались вопросы развития сотрудничества стран Центральной Азии и Европейского Союза, в частности, Италии, в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, здравоохранения, борьбы с пандемией, экологии и охраны окружающей среды и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"