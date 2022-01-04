Делегация Туркменистана посетила Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 декабря делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым посетила Таджикистан с целью участия в прошедшей в Душанбе ежегодной встрече заместителей глав МИД стран Центральной Азии, организованной Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

Повестка дня мероприятия включала рассмотрение вопросов развития регионального сотрудничества в сферах обеспечения безопасности и стабильности, достижения устойчивого развития, борьбы с угрозами современности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"