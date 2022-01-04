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Туркменские тяжелоатлеты отправились в Ташкент

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря в Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике, в котором принимают участие также туркменские спортсмены.

В состав сборной Туркменистана вошли Сейитджан Мирзаев (вес до 61 кг), Максат Мередов (вес до 73 кг), Реджепбай Реджепов, Шатлык Шохрадов (оба — вес до 81 кг), Рустам Аннабердыев (вес до 89 кг) и Ходжамухаммет Тойчиев (вес свыше 109 кг), Юлдуз Джумабаева, Бягуль Бердыева (обе — весовая категория до 49 кг), Полина Гурьева (вес до 59 кг), Гульнабат Кадырова (вес до 71 кг) и Айсолтан Тойчиева (вес до 81 кг).

Туркменских тяжелоатлетов также сопровождают два тренера, врач и представитель Министерства спорта страны.

Одна из основных претендентов на медаль – первая в истории Туркменистана олимпийская чемпионка, серебряная медалистка Токийской олимпиады 2021 года Полина Гурьева. Также высоких результатов ожидают от Реджепбая Реджепова – обладателя «серебра» на чемпионате мира в американском Анахайме в 2017 году, и от чемпионки мира 2018 года Юлдуз Джумабаевой.

ИП "ТУРКМЕНинформ"