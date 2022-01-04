Виртуальная выставка достижений Туркменистана приглашает посетителей

АШХАБАД, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря в Туркменистане открылась 2-я виртуальная выставка в честь 26-й годовщины Нейтралитета. Организаторами выступили Торгово-промышленная палата страны совместно с рядом министерств и ведомств.

Свои достижения в области промышленности и услуг демонстрируют государственные предприятия и частные компании Туркменистана, среди них – Госконцерны «Туркменгаз», «Туркменнефть» и «Туркменгеология», Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов, а также производитель потолочных профилей ХО «Ак булут», завод по производству бытовой химии и дезинфицирующих средств «Тач хил», фабрика по производству кожаной обуви «Ровшен» и многие другие, всего более 50 участников.

Красочные павильоны участников выставки созданы в 3D-формате и содержат информацию о продукции или услугах – видеоролик, фото, а также контактные данные.

Сайт виртуальной выставки доступен на русском, туркменском и английском языках. Завершится выставка через месяц.