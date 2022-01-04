Туркменистан посетила делегация Астраханской области РФ

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8-9 декабря в Туркменистане с рабочим визитом пребывала делегация Российской Федерации во главе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Программа визита делегации включала прием у Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова, встречи с с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердаром Бердымухаммедовым.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и Астраханской области в сферах торговли и экономики, бизнеса и предпринимательства, строительства, судостроения и морской логистики, науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"