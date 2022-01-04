Агаргуи

В Лебапском велаяте введено в эксплуатацию новое газовое месторождение

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Лебапском велаяте, на недавно введенном в эксплуатацию газовом месторождении Агаргуи, недалеко от знаменитого месторождения Малай, получен первый приток «голубого топлива». Добычу ведет Государственный концерн «Туркменгаз».

Газ, полученный с двух скважин месторождения Агаргуи, направляется в транснациональный трубопровод «Туркменистан – Китай». Согласно контрактам, на экспорт в КНР с Агаргуи уходит ежедневно более 300 тысяч кубометров газа.

К концу этого года на месторождении планируется завершить работы по бурению еще одной скважины, глубиной 3300 метров.