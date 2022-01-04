Президент Туркменистана

Туркменистан ожидают два нерабочих дня

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Понедельник 13 декабря в Туркменистане объявлен нерабочим днем.

Соответствующий указ 10 декабря подписал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов. В связи с тем, что праздничная дата – 26-я годовщина постоянного Нейтралитета Туркменистана 12 декабря выпадает на воскресенье, было принято решение о переносе выходного дня на понедельник 13 декабря.

Перенос выходного дня на понедельник распространяется на все организации и учреждения, как государственные, так и частные (за исключением служб, работающих без выходных).