Продолжаются игры футбольного чемпионата Туркменистана

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане стартовал 11 тур Чемпионата страны по футболу.

10 декабря «Ашхабад» на домашнем стадионе одержал убедительную победу 3:0 (два гола были забиты с помощью пенальти) над балканабатским «Небитчи», выйдя, таким образом, с 12 очками на 6-е место турнирной таблицы.

Лидером группы остается «Алтын Асыр», имеющий 27 очков. На втором месте – «Ахал» с 22 очками. Замыкают восьмерку команд «Небитчи» (10 очков) и марыйский «Энергетик» (5 очков).

В следующих матчах 13 декабря встретятся «Небитчи» с «Мервом» и «Ашхабад» и «Алтын Асыр».

ИП "ТУРКМЕНинформ"