В Туркменистане объявлена амнистия

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ "О помиловании по случаю 26-летия постоянного нейтралитета Туркменистана осужденных лиц".

В соответствии с документом от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы освобождены 338 человек.

Хякимам велаятов, этрапов и городов, а также другим руководителям было дано указание о трудоустройстве освобожденных граждан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"