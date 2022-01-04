В Туркменистане объявлена амнистия

В Туркменистане объявлена амнистия12.12.2021 11:14
АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ "О помиловании по случаю 26-летия постоянного нейтралитета Туркменистана осужденных лиц".
В соответствии с документом от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы освобождены 338 человек.
Хякимам велаятов, этрапов и городов, а также другим руководителям было дано указание о трудоустройстве освобожденных граждан.
ИП "ТУРКМЕНинформ"