Туркменский лидер провел встречи с руководителями международных структур

Туркменский лидер провел встречи с руководителями международных структур12.12.2021 12:34
АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи с прибывшими в Ашхабад для участия в международной конференции "Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития" руководителями международных организаций и структур.
В частности, состоялись встречи с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсеном Касеиновым, Генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдада Амреевым и
Генеральным секретарем Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.
Проведенные переговоры были посвящены приоритетным аспектам дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана с данными организациями, рассмотрению возможностей реализации новых совместных проектов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"