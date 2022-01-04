Туркменский лидер провел встречи с руководителями международных структур

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи с прибывшими в Ашхабад для участия в международной конференции "Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития" руководителями международных организаций и структур.

В частности, состоялись встречи с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсеном Касеиновым, Генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдада Амреевым и

Генеральным секретарем Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

Проведенные переговоры были посвящены приоритетным аспектам дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана с данными организациями, рассмотрению возможностей реализации новых совместных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"