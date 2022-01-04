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Туркменский лидер поздравил граждан
12.12.2021 14:51

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования 26-й годовщины принятия Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.

В обращении говорится:

"Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Международным днем нейтралитета и 26-й годовщиной принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана! Нейтралитет – это доктрина во имя благополучия на планете, упрочения мира, дружбы и доброжелательных отношений между государствами и народами, светлого будущего человечества. Поэтому в 2021 году, провозглашенном Генассамблеей Организации Объединенных Наций Международным годом мира и доверия, Международный день нейтралитета и 26-летие постоянного нейтралитета Туркменского государства мы встречаем грандиозными событиями, блестящими трудовыми достижениями и торжественными праздничными мероприятиями.

Проводимая нами политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития. За короткое время Туркменистан накопил ценный опыт в деле налаживания партнерских отношений с членами мирового сообщества, ведущими международными организациями, которые нацелены на обеспечение мира, глобальной безопасности и устойчивого развития, основаны на принципах дружбы, взаимоуважения и доверия, а также в координации международных усилий.

Правовой статус нейтралитета нашего суверенного государства был дважды признан мировым сообществом, и поэтому ежегодно 12 декабря мы торжественно отмечаем как Международный день нейтралитета. Широкого признания со стороны мирового сообщества удостоились наши предложения в области развития международных торгово-экономических отношений, обеспечения экологической безопасности в свете изменения климата, а также инициативы, нацеленные на охрану окружающей среды, достижения энергетической безопасности и создания международных транспортных коридоров.

Многостороннее сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским регионом, странами Среднего и Ближнего Востока, Европы и Америки, а также с ведущими международными структурами – Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, Содружеством Независимых Государств, Шанхайской Организацией Сотрудничества, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движением Неприсоединения, Организацией Исламского Сот­рудничества, мы осуществ­ляем с учетом новой конъюнк­туры глобального развития, национальных и общечеловеческих интересов.

В преддверии Международного дня нейтралитета в Ашхабаде на высоком уровне прошел 15-й Саммит Организации Экономического Сотрудничества, в ходе которого принят Ашхабадский Консенсус для Действий. Эти исторически значимые события представили всему миру наши усилия во имя утверждения мира и дружбы, а также приумножили авторитет нейтрального Туркменистана. Решительно и неуклонно придерживаясь международных обязательств и принципов международного права, мы намерены и впредь реализовывать геополитический и геоэкономический потенциал нашей страны ради мирной жизни и созидательного развития, что является нашей основной целью.

Дорогие соотечественники!

Политика нейтралитета – это прочная опора нашей счастливой жизни. В эпоху могущества и счастья, следуя к заветной цели – социальному прогрессу и экономическому процветанию, мы осуществ­ляем грандиозные реформы во всех сферах экономики. Цифровизация и диверсификация народнохозяйственного комплекса, создание инновационных производственных кластеров, расширение межгосударственного и международного сотрудничества, наращивание внешнеэкономического потенциала и активизация инвестиционной деятельности – это те факторы, благодаря которым наша страна уверенно интегрируется в мировую экономику.

Мы также проводим большую работу, направленную на реализацию крупных международных и национальных проектов, строительство и ввод в эксплуатацию объектов производственного и социального назначения. Успешно осуществ­лены проекты по созданию Национальной турис­тической зоны "Аваза", прокладке газовых магистралей по маршрутам Туркменистан–Китай, Туркменистан–Иран, Восток–Запад, транснациональной стальной трассы Серхетабат–Тургунди, автомобильного и железнодорожного мостов через Амударью, а также по строительству международных воздушных гаваней в Ашхабаде, Туркменбаши, Туркменабате и Керки, Международного морского порта Туркменбаши. Кроме того, были построены автобан, крупные индустриально-производственные предприятия, объекты социально-культурного назначения, современные жилые дома, новые села и поселки.

Предпринимаемые нами комплексные меры, нацеленные на обеспечение устойчивого экономического роста нашей страны, развитие промышленной, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и социальной сфер, рацио­нальное использование природных ресурсов, укрепление внешнеэкономических связей, позволяют сегодня планомерно улучшать благосостояние и повышать уровень жизни туркменистанцев. С любовью к Родине и великой верой в достижение новых высот прогресса мы и впредь будем успешно работать во имя укрепления основ независимости и нейтралитета!

Мой родной народ!

Дорогие соотечественники!

Еще раз сердечно поздравляю вас с Международным днем нейтралитета! Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в работе, нацеленной на дальнейшее процветание любимой Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
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