Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Туркменистана с МККК

Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Туркменистана с МККК13.12.2021 10:44
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АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад главой регионального представительства Международного комитета Красного Креста в Центральной Азии Сангитой Кениг.
В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в гуманитарной сфере.
ИП "ТУРКМЕНинформ"