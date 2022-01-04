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Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Туркменистана с МККК

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад главой регионального представительства Международного комитета Красного Креста в Центральной Азии Сангитой Кениг.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в гуманитарной сфере.

ИП "ТУРКМЕНинформ"