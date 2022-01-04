Р. Мередов

В Ашхабаде обсудили вопросы продовольственной безопасности

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Гендиректором Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) Ерланом Байдаулетом, прибывшим в страну накануне для участия в Международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития».

На повестку дня беседы, состоявшейся в формате видеоконференцсвязи, были вынесены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и ИОБП. По словам Р. Мередова, Туркменистан придает большое значение обеспечению продовольственной безопасности на своей территории, а также готов к наращиванию партнерства с целью увеличения объемов торговли продукцией сельского хозяйства.

В ходе пребывания в Ашхабаде Е. Байдаулет также провел встречи с руководителями других министерств и ведомств Туркменистана, связанных с соответствующей отраслью.

ИП "ТУРКМЕНинформ"