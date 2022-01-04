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В Ашхабаде проходит конференция для представителей IT-сферы

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 декабря в столице Туркменистана стартовала научно-практическая конференция для IT-разработчиков DevFest, организованная совместно сообществом Google Developer Groups Ashgabat и Ашхабадским городским комитетом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

На конференции, проходящей в формате как вебинаров на одном из YouTube-каналов, так и очно, выступают 19 экспертов в сфере IT-разработок, каждый с лекцией на индивидуальную тему.

Темы для слушания предоставляют широкие возможности участникам конференции узнать больше именно в наиболее интересующей сфере: IT-безопасность, возможности искусственного интеллекта в экологической безопасности, технологии блокчейна и криптовалюты и многое другое.

Конференции DevFest под эгидой Google проводятся по всему миру с целью популяризации науки программирования и прочих направлений сферы информационных технологий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"