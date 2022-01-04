шампиньоны

Туркменские аграрии осваивают выращивание грибов в теплицах

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Грибная отрасль сельского хозяйства в Туркменистане набирает обороты – появляется все больше агропромышленных предприятий, специализирующихся на выращивании грибов – шампиньонов и вешенок.

Одно из таких предприятий, ХО «Тер комелек», расположенное в этрапе Векильбазар Марыйского велаята, этой осенью собрало свой первый урожай шампиньонов, выращенных искусственно в специальных помещениях.

Грибы выращиваются на специальном компосте, в состав которого входят отходы сельхозпроизводств. Шампиньоны вызревают в течении месяца, после чего урожай фасуется и отправляется на рынки страны в свежем виде.

В Туркменистане также действует предприятие по выращиванию и переработке грибной продукции «Токайчи», которое не только обеспечивает грибами отечественного потребителя, но и планирует наладить поставки за рубеж.

ИП "ТУРКМЕНинформ"