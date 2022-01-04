Проведен разговор глав Туркменистана и Ирана

АШХАБАД, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел разговор по телефону с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

В ходе беседы лидеры рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, транспорта и связи, легкой промышленности, сельского хозяйства, перерабатывающих отраслях, спорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"