Глава государства поздравил нефтяников

АШХАБАД, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к работникам сферы ТЭК страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня работников нефтегазовой промышленности и геологии Туркменистана.

В обращении говорится:

"Дорогие нефтяники, газовики и геологи!



Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтегазовой промышленности и геологии, ежегодно торжественно отмечаемым в нашей стране!



И в нынешнем году, девиз которого "Туркменистан – Родина мира и доверия", туркменские неф­тяники, газовики и геологи высокими трудовыми достижениями встретили славную 30-ю годовщину независимости и 26-летие постоянного нейтралитета страны. В этот праздничный день с чувством особой гордости хочу отметить, что в юбилейном году была сдана в эксплуатацию газокомпрессорная станция на месторождении "Малай" и стартовало строительство глубоких газовых скважин высокого давления на месторождении "Галкыныш".



Как известно, нефтегазовая промышленность – ключевая отрасль национальной экономики. Сырьевая ресурсная база страны, развитая топ­ливно-энергетическая промышленность и транспортно-энергетическая инфраструктура превращают Туркменистан в мощное государство. В этой связи данная сфера остается приоритетным направлением экономического развития страны. В "Программе развития неф­тегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года" предусматриваются реализация крупных проектов и эффективные работы, нацеленные на дальнейшее увеличение производственной мощи топливно-энергетического комплекса.



Мы намерены диверсифицировать эту отрасль и расширить ее инфраструктуру за счет создания современных производств. В качестве ключевого направления выступает производство новых видов импортозамещающей продукции путем переработки нефти и природного газа.



Реализация поставленных задач в нефтегазовом комплексе, внедрение в производство последних достижений науки и техники стали весомым вкладом в экономическое развитие нашего мощного государства в годы независимости. В настоящее время в отрасли также ведется масштабная работа по созданию новых производств, комплексной модернизации действующих объектов и внедрению передовых технологий и высокоэффективного оборудования.



Предпринимаемые меры, в частности строительство газопроводов, способствуют укреплению мира в регионе, расширению экономического партнерства, созданию тысяч дополнительных рабочих мест, а также формированию в соседних государствах современной промышленной инфраструктуры. Реализация новых проектов в этом направлении выступает в числе важнейших задач нашей государственной политики.



Развитие газохимической отрасли, считающейся новым, перс­пективным вектором нефтегазовой промышленности, – одна из выдвигаемых стратегий по рациональному и эффективному использованию богатых углеводородных ресурсов нашего суверенного государства. Претворение в жизнь новых проектов в газовой промышленности направлено на выполнение задач по комплексной индустриа­лизации регионов страны, поступательный рост национальной экономики, увеличение объемов и ассортимента востребованной на мировом рынке продукции. Вызывают гордость работы по переработке природного газа на основе инновационных технологий и производство высококачественной продукции, диверсификации поставок углеводородных ресурсов на международные рынки.



Трудолюбивые работники нефтегазовой промышленности и геологии!



Благодаря самоотверженному труду турк­менских нефтяников, газовиков и геологов, эффективному применению новейших технологий и внедрению в производство последних научных достижений предпринимаются масштабные меры по поиску залежей углеводородного сырья, глубокому бурению и обустройству скважин, выпуску новой продукции, соответствующей международным стандартам, налаживанию в этой области взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами.



В нефтегазовой промышленности, являющейся ключевой отраслью национальной экономики, много задач и проектов, которые предстоит реализовать в будущем. Твердо уверен, что профильные работники с честью выполнят все задачи, определенные в "Программе развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года".



Нефтяники, газовики и геологи независимого нейтрального Туркменистана!



Еще раз искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтегазовой промышленности и геологии, широко отмечаемым в году "Туркменистан – Родина мира и доверия"! Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, успехов в развитии нефтегазовой отрасли!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"