Министерство экономики

В Туркменистане планируется открыть представительство ФАО

АШХАБАД, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 декабря в столице Туркменистана состоялась встреча главы Министерства финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельды Сердарова с субрегиональным координатором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по ЦА Виорелом Гуцу.

Темой беседы стало предстоящее открытие в Туркменистане странового офиса ФАО – Продовольственной хозяйственной организации ООН, в преддверии церемонии подписания Рамочной программы партнерства с Туркменистаном до 2025 года.

В ходе встречи представитель ФАО выступил с предложением о разработке новых проектов, направленных на обеспечение продовольственной безопасности, в том числе в области рыболовного хозяйства.