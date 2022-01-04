Что? Где? Когда?

Ашхабадский клуб ЧГК объявляет о новой игре

АШХАБАД, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря в одном из столичных клубов – «Шоколад» на территории торгово-развлекательного центра «Беркарар» пройдет турнир интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» «Winter Cup 2021».

Для участия в викторине приглашаются все желающие любой возрастной категории – как игроки-одиночки, так и уже сформированные команды по восемь человек. Игра будет состоять из трех туров по 12 вопросов в каждом.

По итогам игры состоится церемония награждения победителей в «Высшей» и «Премьер-лиге», а также лучшего тренера команд клуба ЧГК.

Начало игры – в 13 часов по местному времени.