Алтын Асыр

«Алтын Асыр» в очередной раз продемонстрировал свое мастерство

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Футбольный клуб «Алтын Асыр» в восьмой раз стал обладателем звания чемпиона страны.

13 декабря в столице прошли сразу два матча, один из которых определил сильнейшую команду в этом году. На безмеинском стадионе встретились «Алтын Асыр» с «Ашхабадом». «Алтын Асыр» начал вести в счете с первых минут, завершив первый тайм 2:0, а во втором закрепив бесспорное преимущество, разгромив «Ашхабад» со счетом 4:0. Лидером «Алтын Асыр» стал досрочно по количеству набранных очков.

В тот же день клуб «Ахал» сыграл вничью с «Копетдагом» - 2:2.

На второе место претендуют «Ахал» с 23 очками и «Шагадам» из Туркменбаши, имеющий в активе 20 очков. Накануне «Шагадам» одержал победу над клубом из Мары «Энергетик» со счетом 3:2.

16 декабря пройдут матчи «Ашхабад» - «Ахал», «Небитчи» - «Энергетик», «Мерв» – «Алтын асыр» и «Копетдаг» - «Шагадам». Завершится чемпионат 19 декабря.

«Алтын Асыр» будет представлять Туркменистан в Лиге чемпионов АФК в 2022 году.