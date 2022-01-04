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Вадим Бровцев: проблемы экологии – проблемы безопасности развития человечества
15.12.2021 12:04

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Проблемы, связанные с экологией, начинают перерастать в проблемы «безопасности развития человечества в целом». Для решения этих проблем требуется общий подход, общие сбалансированные и безотлагательные меры по оздоровлению среды обитания людей. К защите природы необходимо подходить не фрагментарно, а комплексно, системно. Об этом говорится в статье «Экологические проблемы человечества и современная Россия», опубликованной в «Независимой газете».

Автор статьи – политик, экономист и общественный деятель Вадим Бровцев. С 5 августа 2009 года по 26 апреля 2012 года он возглавлял Правительство Республики Южная Осетия, а с 11 декабря 2011 года по 19 апреля 2012 года также исполнял обязанности Президента РЮО.

Как пишет Вадим Бровцев, состоявшийся в ноябре 2021 года в Глазго саммит по климату (СОР26) обозначил две важнейшие для человечества проблемы. Первая и всеобщая проблема - планета нуждается в экологическом оздоровлении. Вторая проблема - необходимость координации усилий по защите окружающей среды не на словах, а на деле.

По мнению Вадима Бровцева, главный итог COP26 в том, что почти все страны мира стали уже реально осознавать факт наступающей катастрофы, связанной с изменением климата и загрязнением окружающей среды.

В статье также отмечается, что на саммите с участием 120 глав государств и правительств была принята «Декларация Глазго по лесам и землепользованию», обсуждалась экологическая составляющая проблем продовольственной и энергетической безопасности.

Настало время вывести на самый высокий международный уровень и переводить в практическую реализацию вопрос о создании системы «глобального энергетического баланса», подчеркивает Вадим Бровцев.

При этом он считает, что на климатическом саммите в Глазго все еще недостаточно было уделено внимания загрязнению почв, сохранению их плодородия. Деградация почв ставит под угрозу продовольственную безопасность будущих поколений, а потому необходимы специальные международные программы в контексте защиты всей окружающей среды.

Экологическая культура – тот фактор, который должен в существенной степени подключить к делу оздоровления окружающей среды самих граждан, независимо от национальности, места проживания, религиозных убеждений, пола, возраста и других различий.

Особое внимание в своей статье Вадим Бровцев уделяет России, для которой проблемы экологической безопасности имеют исключительно важное значение, учитывая территориальные особенности, географическую и климатическую специфику страны. Россия занимает одну шестую часть суши, здесь находятся 20% лесных массивов планетов и крупнейший резервуар мировых запасов пресной воды – озеро Байкал. В последнее время в России участились лесные пожары. Как отметил Президент России Владимир Путин в выступлении, температура окружающей среды на территории РФ повышается в 2,5 раза быстрее, чем в других странах.

Накануне климатического саммита в Глазго секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев дал интервью газете «Комсомольская правда». Интервью было опубликовано под заголовком «Зеленая» энергетика не должна становиться орудием вмешательства Запада в дела других стран». В частности, особо акцентировалось внимание на использовании солнечных электростанций, которые занимают гигантские земельные площади.

Вадим Бровцева также напоминает, что в России создается не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью до 5 миллионов гектаров.  

«Убежден, сохранение лесов и других природных систем является одной из ключевых составляющих международных усилий по решению проблемы глобального потепления, сокращению эмиссии парниковых газов», - подчеркнул Владимир Путин в своем видеообращении к участникам СОР26.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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