туркменские помидоры

Туркменские помидоры возвращаются на российские прилавки

АШХАБАД, 16 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменистан возобновляет поставки помидоров и болгарского перца в Россию: получено соответствующее разрешение от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.

Поставки тепличных овощей в Россию будет осуществлять 88 туркменских предприятий по выращиванию плодоовощной продукции.

Кроме помидоров и перцев, Туркменистан поставляет за рубеж, в том числе и в Россию, виноград, арбузы, дыни и другие вид сельхозпродукции.