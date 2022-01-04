Нур-Султан

В Ашхабаде состоялся брифинг в честь главного праздника Республики Казахстан

АШХАБАД, 16 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде прошел брифинг, приуроченный к 30-летней годовщине независимости Республики Казахстан. Организатором мероприятия выступило Посольство Казахстана в Туркменистане.

Главной темой брифинга стали вопросы укрепления туркмено-казахского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. По словам посола Казахстана в Туркменистане Еркебулана Сапиева, товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном, несмотря на сложности связанные с пандемией, демонстрирует устойчивый рост, достигнув в прошлом году показателей в 128 миллионов долларов, а за девять месяцев 2021 года он составил уже более 143 миллионов.

Активно развивается приграничное сотрудничество между Балканским велаятом и Мангистауской областью, имеющее значительный потенциал для углубления. В связи с этим в будущем планируется создать здесь особую зону приграничной торговли.

В ходе брифинга были озвучены показатели социально-экономического развития Казахстана в контексте сотрудничества с Туркменистаном. Посол подтвердил готовность Казахстана и далее развивать и углублять многовекторное сотрудничество с дружественным соседним государством.