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Туркменистан готовится к новогодним торжествам

АШХАБАД, 16 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде и по всей стране дан старт предновогодним мероприятиям.

На площади перед колесом обозрения и культурно-развлекательным центром «Алем» в Ашхабаде 15 декабря прошла церемония зажжения огней на Главной елке страны. В торжествах принимали участие ученики столичных общеобразовательных школ, школ искусств, детские творческие коллективы, группа конников «Галкыныш», а также жители города.

Высота главной елки превышает 38 метров, а диаметр – 16 метров. Перед елкой прошел праздничный концерт, после чего юным гостям и артистам были вручены новогодние подарки от имени Президента Туркменистана.

По традиции, которой уже около десяти лет, состоялось праздничное шествие кортежа во главе с Аяз-баба и Гарпамык (Дедом-Морозом и Снегурочкой) по проспекту Арчабиль.

В тот же вечер зажглись огоньки на всех елках страны, которые уже были украшены заранее. В Ашхабаде повсеместно включена новогодняя иллюминация.