Ашхабад

В Туркменистане провели заседания по проблеме вовлечения молодежи в экстремистские организации

АШХАБАД, 16 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". ПРООН и Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана провели в столице и городах страны серию «круглых столов», посвященных вопросам противодействия вовлечения молодого поколения в экстремистские организации «Расширение партнерства между государственными и общественными организациями для предотвращения насильственного экстремизма среди уязвимых групп молодежи».

В заседание приняло участие около пятидесяти человек, представлявших различные общественные организации, отделы труда и занятости населения в регионах, хякимлики городов, отделы полиции, профессиональные учебные заведения, а также представители Молодежной организации Туркменистана, Союза женщин Туркменистана и Союза предпринимателей и промышленников Туркменистана.

Темой обсуждения стали вопросы взаимодействия между организациями и учреждениями, представленными на заседаниях, в области обеспечения трудовой занятости для молодого поколения, социальной работы, психосоциальной поддержки. Представители общественных организаций поделились опытом работы с наиболее уязвимыми группами молодежи по оказанию им помощи в овладении какими-либо профессиональными навыками и последующем трудоустройстве.

Мероприятия прошли в Ашхабаде, Теджене, Мары, Туркменабате, Дашогузе и Туркменбаши.