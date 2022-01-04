Туркменский дутар внесен в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе проходящей с 13 по 18 декабря 16-й онлайн-сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была утверждена заявка Туркменистана на включение национального мастерства изготовления дутара и искусства игры на нем в сопровождении пения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Номинация успешно прошла окончательную экспертизу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"