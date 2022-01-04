УВКБ

Туркменистан намерен присоединиться к участникам 1-го саммита по всеобщему соглашению по беженцам

АШХАБАД, 17 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана готовится принять участие в 1-м саммите по всеобщему соглашению по беженцам. В связи с этим представители Миграционной службы Туркменистана совместно с УВКБ ООН 14 и 15 декабря провели подготовительные совещания с целью подготовки к важному международному мероприятию.

В ходе совещаний были рассмотрены вопросы, связанные с безгражданством и промежуточными итогами реализации Глобального договора по беженцам. Представители УВКБ отметили успехи Туркменистана в области прав человека и выразили надежду, что дальнейшее сотрудничество в данном аспекте будет продолжено.

Туркменистан присоединился к основным конвенциям ООН о безгражданстве одним из первых центральноазиатских государств. Также на территории страны с 2019 года действует Национальный план действий по ликвидации безгражданства на 2019–2024 годы.