Институт телекоммуникаций

Объявлены победители онлайн-олимпиады среди студентов вузов

АШХАБАД, 18 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане определились победители онлайн-олимпиады по информационной безопасности среди студентов высших учебных заведений страны. Организатором состязаний выступил Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана.

Соревнования проводились в командном и индивидуальном зачетах. В индивидуальных зачетах победителями стали студенты Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана Атагельды Дидаров и Юсуп Курбанмаммедов и Какамурат Атаджанов из Туркменского сельхозинститута. Вторые и третьи места распределились между студентами Инженерно-технологического университета Туркменистана им. Огузхана, Военного института и Военно-морского института Министерства обороны, Института национальной безопасности Туркменистана, Международного университета нефти и газа им. Я. Какаева, Туркменского сельскохозяйственного университета им .С .А. Ниязова, а также Туркменского сельхозинститута и Института телекоммуникаций и информатики.

В командном зачете ожидаемо победила команда Института телекоммуникаций и информатики. На втором месте команда Международного университета нефти и газа им. Я. Какаева и Туркменского сельхозинститута, на третьем – представители Военно-морского института, Института национальной безопасности и Инженерно-технологического университета Туркменистана им. Огузхана.