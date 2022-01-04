С. Бердымухамедов

Сердар Бердымухамедов совершит поездку по регионам и проконтролирует цены на рынках

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 19 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В преддверии новогодних праздников Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов намерен держать под строгим контролем процессы ценообразования на рынках страны с целью недопущения неоправданного завышения цен на товары и продукты первой необходимости.

В связи с этим в ходе пятничного заседания Кабинета Министров глава государства дал поручение вице-премьеру Сердару Бердымухамедову. Курирующему финансово-экономический сектор страны совершить ознакомительную поездку по велаятам с целью ознакомиться с ценами на товары на рынках и торговых точках.

Кроме того, в ходе рабочей поездки по регионам С. Бердымухамедов намерен проверить ход реализации государственной аграрной программы и Программы по увеличению выпуска импортозамещающей и экспортоориентированной продукции.

Отчет об итогах поездки С. Бердымухамедов представит на очередном заседании правительства Туркменистана.