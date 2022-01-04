Площади посевов хлопчатника будут сокращены в пользу других сельхозкультур

Площади посевов хлопчатника будут сокращены в пользу других сельхозкультур19.12.2021 16:49
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АШХАБАД, 19 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане будут сокращены посевные площади под хлопчатник и отданы под выращивание плодовых, овощных и бахчевых культур.
Каждый год под хлопчатник в стране выделяется порядка 620 тысяч га посевных площадей, в то время, как для выращивания картофеля не более 55,5 тысяч га. Около 40 гектаров земель для посева хлопчатника будут переданы аграриям для выращивания картофеля и прочих овощей, а также для выращивания коконов шелкопряда.
Куратор агропромышленного комплекса Туркменистана вице-премьер Э. Оразгельдыев в ходе заседания правительства подготовил отчет о предстоящем сокращении посевных хлопковых площадей и передаче их для выращивания других сельскохозяйственных культур.