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Площади посевов хлопчатника будут сокращены в пользу других сельхозкультур

АШХАБАД, 19 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане будут сокращены посевные площади под хлопчатник и отданы под выращивание плодовых, овощных и бахчевых культур.

Каждый год под хлопчатник в стране выделяется порядка 620 тысяч га посевных площадей, в то время, как для выращивания картофеля не более 55,5 тысяч га. Около 40 гектаров земель для посева хлопчатника будут переданы аграриям для выращивания картофеля и прочих овощей, а также для выращивания коконов шелкопряда.

Куратор агропромышленного комплекса Туркменистана вице-премьер Э. Оразгельдыев в ходе заседания правительства подготовил отчет о предстоящем сокращении посевных хлопковых площадей и передаче их для выращивания других сельскохозяйственных культур.