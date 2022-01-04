Порт Туркменбаши

Туркменистан получит кредит от ОПЕК на модернизацию своего морского торгового флота

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". ОПЕК намерен выделить Туркменистану кредит в размере 45 миллионов долларов на развитие морского торгового флота страны.

В Туркменистане реализуется проект «Морской торговый флот», в рамках которого планируется построить железнодорожный паром, сухогруз и пассажирский теплоход. Пополнение материально-технической базы морского торгового флота Туркменистана позволит более полноценно использовать потенциал Международного порта в Туркменбаши на Каспии и транспортно-транзитного коридора «Европа – Кавказ – Азия».

Также в рамках проекта будут организованы обучающие курсы и курсы по переквалификации рабочего персонала судоверфей и ознакомление их с новейшими технологиями по ремонту и судостроению. Кроме того, реализация проекта «Морской торговый флот» позволит создать новые рабочие места, особенно из числа выпускников профильных вузов.