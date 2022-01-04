Делегация Туркменистана отправилась с визитом в Пакистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 декабря делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым отправилась с визитом в Исламскую Республику Пакистан.

В рамках пребывания в Исламабаде глава МИД Туркменистана провел встречу с пакистанским коллегой Шах Махмудом Курейши, с которым рассмотрел ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, энергетики, науки, образования и культуры.

19 декабря Рашид Мередов отправился с визитом в Индию.

В тот же день замминистра Вепа Хаджиев принял участие в прошедшем в столице Пакистана внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества на тему "Гуманитарная ситуация в Афганистане", которое было посвящено вопросам продолжения экономического сотрудничества в целях улучшения гуманитарной ситуации в Афганистане и реализации в этой связи крупных энергетических, транспортных и коммуникационных проектов, таких как газопровод ТАПИ, линия электропередачи "Туркменистан-Афганистан-Пакистан" (ТАП).

ИП "ТУРКМЕНинформ"