Глава МИД Туркменистана завершил визит в Индию и Пакистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов после визита в Пакистан совершил поездку в Республику Индия.

Целью поездки явилось участие в прошедшей в Нью-Дели 3-й министерской встрече Диалога "Индия-Центральная Азия", которая была организована с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Индии в сферах политики, обеспечения безопасности, торговли, экономики, науки, образования, культуры, здравоохранения и фармацевтики, информационных технологий, сельского хозяйства, энергетики, текстильной промышленности и других.

В своем выступлении глава МИД Туркменистана озвучил ряд конкретных предложений, нацеленных на создание прочных институциональных основ нового формата политического взаимодействия Центральноазиатских стран с Индией, осветил ход реализации экономических проектов, призванных усилить взаимосвязанность между регионом Центральной Азии и Индией, среди которых особое место занимает проект строительства газопровода "Туркменистан –Афганистан – Пакистан – Индия" (ТАПИ).

В тот же день Рашид Мередов провел в Нью-Дели встречу с министром иностранных дел Индии Субрахманиямом Джайшанкаром.

20 декабря глава МИД Туркменистана возвратился в Пакистан, где был принят Президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви.

ИП "ТУРКМЕНинформ"