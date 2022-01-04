Бегенч Чарыев

Лучшим эстрадным певцом года объявлен Бегенч Чарыев

АШХАБАД, 21 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане объявлен победитель молодежного творческого конкурса среди эстрадных певцов. Звания «Звезда года» и Гран-при конкурса удостоился певец Бегенч Чарыев.

Организатором конкурса выступили Центральный совет Молодёжной организации имени Махтумкули и Министерство культуры совместно с Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана.

Победитель определился по итогам заключительного тура, в который вышли десять исполнителей, набравших больше всего голосов в ходе голосования телезрителей и радиослушателей.

По условиям конкурса, в финале, проходившем в студии Центра телерадиовещания, каждый участник должен был исполнить две песни, одну из них – a capella, то есть без сопровождения. Бегенч Чарыев набрал наибольшее число голосов в ходе смс-голосования.

Также были объявлены обладатели первого, второго и третьего мет конкурса, ими стали Рустам Халлыев, Бахар Аннаева и Байрамхан Сапаров соответственно.