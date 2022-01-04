Здание Меджлиса

Итоги очередного заседания Халк Маслахаты

АШХАБАД, 21 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 декабря в столице прошла четвертая сессия Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана первого созыва, в ходе которой депутатами были одобрены законы, принятые на 16-м заседании Меджлиса Милли Генгеша.

В числе вынесенных на обсуждение законов – «О социальных услугах», «О профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними», а также Закон «Об охоте и охране охотничьих богатств».

Кроме того, в ходе сессии состоялось рассмотрение и принятие ряда нормативно-правовых актов, таких как Законы «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана», «О внесении изменений и дополнения в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О суде», «О внесении изменений в Налоговый кодекс Туркменистана», «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О долевом строительстве жилых домов и иных объектов недвижимости», «О внесении изменения и дополнений в Закон Туркменистана «Об информации и её защите» и других.

Все законы были единогласно одобрены и по ним были приняты соответствующие Постановления.