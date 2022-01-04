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Объявлены сроки проведения жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Кубка АФК

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменские футбольные клубы «Алтын Асыр» и «Ахал» примут участие в клубных турнирах на Кубок АФК-2022.

Жеребьевка Лиги чемпионов АФК, а также жеребьевка группового этапа Кубка АФК-2022 пройдут в столице Малайзии Куала-Лумпуре 17 января следующего года, по ее итогам будут созданы 10 групп по четыре команды.

В апреле 2022 года также состоится групповой раунд турнира АФК в зоне «Восток», а в мае – в группе «Запад».

Напомним, ФК «Алтын Асыр» удостоился чести представлять Туркменистан на играх АФК, в восьмой раз став чемпионом страны по количеству очков.