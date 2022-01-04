Туркменский лидер провел рабочее совещание

АШХАБАД, 22 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 декабря Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий ­Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с участием ряда членов правительства и руководителей военных и правоохранительных органов.



В частности, глава государства заслушал доклады вице-премьера, секретаря Государственного совета безопасности, заместителя председателя Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Ч.Аманова, председателя Государственной таможенной службы М.Худайкулыева и председателя Государственной миграционной службы Н.Атагараева, которые отчитались о текущем положении дел во вверенных им структурах, предпринимаемых мерах по профилактике коронавирусной инфекции, обеспечению населения продовольствием.



ИП "ТУРКМЕНинформ"