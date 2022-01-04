онлайн-олимпиада

Успех туркменских студенток на международной олимпиаде по русскому языку

АШХАБАД, 22 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Представители Туркменистана продемонстрировали отличное владение русским языком в ходе участия в Открытой международной студенческой интернет-олимпиаде по русскому языку.

Организатором состязаний сразу в нескольких дисциплинах выступил Поволжский государственный технологический университет российского города Йошкар-Ола (республика Марий Эл). Всего в олимпиаде приняло участие около двух тысяч представителей студенческой молодежи из России, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, из них примерно пятьсот человек состязались в знании русского языка.

В двух турах олимпиады по русскому языку участники получили задания на орфографию, грамматику, лексику. Онлайн-тестирование проходило в два тура. Первого места и золотой медали удостоилась студентка Туркменского национального института мировых языков им. Азади Сабина Гамзатова. На втором и третьем местах – представительницы того же вуза Мая Аннабердыева и Мария Ханова соответственно.