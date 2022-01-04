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Ввозимые в Туркменистан импортные товары будут проверяться еще тщательнее

АШХАБАД, 22 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменистан намерен усилить меры по предотвращению проникновения в страну нового штамма коронавируса «омикрон», отличающегося большим числом мутаций и контагиозностью.

Соответствующие поручения были даны Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым в ходе совещания, посвященного вопросам безопасности.

Глава государства поручил председателю Государственной таможенной службы М. Худайкулиеву держать под строгим контролем процедуры ввоза на территорию страны товаров из-за рубежа, проводить все необходимые дезинфицирующие процедуры и тщательно проверять их соответствие требованиям инфекционной безопасности.

Чтобы обеспечить бесперебойные поставки товаров народного потребления на рынки и в магазины страны, Президент Бердымухаммедов распорядился обеспечить беспрепятственное движение автокараванов с товарами по дорогам страны, но с соблюдением всех санитарных мер.