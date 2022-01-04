Президент Туркменистана

Уволен хяким Ашхабада, крупные чиновники получили строгие выговоры

АШХАБАД, 22 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов объявил строгие выговоры с последними предупреждениями нескольким крупным чиновникам.

Строгий выговор получили вице-премьер Ч. Гылыджов и министр торговли и внешнеэкономических связей О. Гурбанназаров. Заместитель хякима Ашхабада Р. Аннаоразов лишился должности с формулировкой «за серьезные недостатки, допущенные в работе».

Глава государства выразил недовольство положением дел во вверенных им структурах. Так, были замечены регулярные нарушения в выполнении поручений Президента страны по расширению ассортимента товаров народного потребления на рынках и в магазинах, при этом контроль за деятельностью подведомственных учреждений не осуществлялся должным образом.

Кандидатура на должность нового заместителя хякима столицы пока неизвестна.