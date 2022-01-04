Глава МИД Туркменистана отчитался главе государства по итогам года

АШХАБАД, 23 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел онлайн-встречу с министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым.

В ходе встречи министр представил туркменскому лидеру отчет по итогам уходящего года по реализации внешнеполитического курса страны, результатам зарубежных поездок делегаций МИД и визитов в Туркменистан зарубежных гостей, хода осуществления стратегических проектов, таких как газопровод ТАПИ, транспортный коридор Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман и других, налаживания переговорного процесса с новым руководством Афганистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"