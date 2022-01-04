Рашид Мередов

Рашид Мередов отчитался о результатах визитов в Индию и Пакистан

АШХАБАД, 23 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 декабря министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов представил Президенту Гурбангулы Бердымухаммедову отчет об итогах своих недавних визитов в Индию и Пакистан.

Глава внешнеполитического ведомства озвучил результаты участия туркменской делегации во встрече министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия-Индия», которая проходила в Нью-Дели. В ходе данных переговоров были рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической и политической сферах между странами-участницами. В этой связи туркменская сторона представила ряд инициатив, направленных на усиление политического взаимодействия между Индией и центральноазиатскими государствами.

Также в рамках пребывания туркменской делегации в Индии прошли переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и министром иностранных дел страны Субрахманиямом Джайшанкаром.

В ходе визита в Исламабад (Пакистан) делегация Туркменистана во главе с Р. Мередовым приняла участие во внеочередном заседании Совета глав МИД Организации Исламского сотрудничества, посвященном афганской проблематике, в частности, оказании стране гуманитарной помощи, а также ходу реализации на ее территории ряда крупных международных проектов, таких как транснациональный газопровод ТАПИ и ЛЭП «Туркменистан – Афганистан – Пакистан».

В ходе визита в Пакистан туркменская делегация также провела встречи с президентом страны Арифом Алви и министром иностранных дел Шах Махмудом Курейши.