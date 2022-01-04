ITFC

Туркменистан подписал крупное финансовое соглашение с ITFC

АШХАБАД, 24 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменистан заключил с Международной исламской торгово-финансово корпорацией (ITFC) соглашение на 150 миллионов долларов США.

22 декабря глава Внешэкономбанка Туркменистана Рахимберды Джепбаров и Главный исполнительный директор ITFC Хани Салем Сонбол в онлайн-режиме заключили Рамочное соглашение сроком на три года стоимостью 150 миллионов долларов.

Данное Соглашение подразумевает использование выделенных средств на развитие сотрудничества в сфере торгового финансирования импорта наиболее востребованных товаров, а также для поддержки аграрного сектора, текстильной промышленности, малого и среднего предпринимательства.

Р. Джепбаров так охарактеризовал сотрудничество Туркменистана с ITFC: «Развитие торгово-экономических отношений на региональном и глобальном уровнях, а также поддержка частного сектора являются одним из главных приоритетов Правительства Туркменистана, и мы видим членство в ITFC как хорошую платформу для расширения внутренней и внутрирегиональной торговой деятельности, а также для обеспечения более быстрого роста нашего частного сектора».