Итоги женского первенства по футзалу

АШХАБАД, 24 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане завершились соревнования по футзалу среди женских команд.

Титула бесспорного чемпиона удостоилась команда «Ашхабад», которая в заключительном туре разгромила соперниц из «Балкана» со счетом 5:0.

На втором месте команда «Ахал», на третьем – «Лебап».

Отбор чемпиона проводился по круговой системе. Всего в чемпионате приняли участие четыре команды – «Ашхабад», «Балкан», «Ахал» и «Лебап».

Лучшим бомбардиром турнира была признана Мария Чарыева из «Ашхабада», лучшим игроком – Майя Мусацкая из той же команды, а лучшим вратарем – Бахар Халилова из команды «Ахал».