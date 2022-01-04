Новый Год

В Туркменистане правительство организовало предновогодние распродажи

АШХАБАД, 25 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане перед новогодними праздниками будут снижены цены до 50 процентов на ряд товаров народного потребления.

Такое поручение дал вице-премьеру Ч. Гылыджову Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов. С 25 декабря по 1 января в Ашхабаде и других населенных пунктах страны организовывается праздничная торговля продовольственными и промышленными товарам. На часть из них рекомендовано снизить цены до 50 %.

По словам главы государства, необходимо сделать все возможное для того, что население страны смогло приобрести подарки членам своих семей и достойно встретить Новый год.

Также в государственных учреждениях и частных компаниях до конца года погашены все задолженности по заработным платам. Согласно многолетней традиции, декабрьские зарплаты в Туркменистане выдаются до окончания месяца.