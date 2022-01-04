Аэропорт Керки

В Туркменистане вводятся два новых авиарейса

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 25 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". С января следующего года откроется регулярное авиасообщение между городом Керки Лебапского велаята и Ашхабадом, а также между Керки и Дашогузом.

Рейсы Ашхабад – Керки – Ашхабад будут выполняться по понедельникам и субботам, а Дашогуз – Керки – Дашогуз по средам. Для перевозки пассажиров будут использоваться самолеты Боинг-737-700

Аэропорт в Керки пропускной способностью 100 пассажиров в час был сдан в эксплуатацию летом этого года.